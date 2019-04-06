Antalya'da 76 ülkeden 188'i kadın toplam 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği 2019 Judo Grand Prix'inin açılış töreni yapıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2019 Judo Grand Prix'e katılan tüm ülke delegeleri ve sporculara hoş geldin diyerek, olimpiyat yolunda başarılar diledi.

Antalya'da olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, "Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Birlikte çok önemli sosyal bir projeye imza attık. Burada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca burada bizi mükemmel bir şekilde ağırlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Türkiye Judo Federasyonu'na da sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya'nın turistik ve spor alanında dünyada yer almak istediğini belirten Antalya Valisi Münir Karaoğlu, "Judonun ilkokullara kadar inmesi konusunda Dünya Judo Federasyonu ile anlaşma imzalandı. Hafta sonunda birçok farklı branşta dünyanın birçok yerinden 3 bin 500 sporcu Antalya'da bulunuyor. Bu organizasyonu Antalya'da düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu ve Dünya Judo Federasyonu'na teşekkür ediyorum. 2019 Judo Grand Prix'de mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

ERCAN ATA / ANTALYA,(DHA)