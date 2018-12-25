2019 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2019 yılı Asgari Ücret belirlenmesinin ardından İşsizlik maaşı rakamları da belli oldu. Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

1 - Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

2 – Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılıyor?

Başvurular çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. Şartlarda da belirtildiği üzere 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılır.

İşsizlik maaşı süresi nasıl belirleniyor?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İşsizlik maaşı hesabı nasıl yapılıyor?

İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aydaki brüt maaşınızın ortalaması alınıyor. Bunun yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.

İSTİFA EDEN ALAMAZ

İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR NE KADAR AGİ ALACAK?

Evli ve eşi çalışmayan asgari ücretlinin alacağı ücret 230 TL iken bu ücret 1 çocuklu için 259 TL, 2 çocuklu için 287 TL ve 3 çocuklu için 326 TL tutarında olacak.

EŞİ ÇALIŞAN NE ALACAK

Evli ve eşi çalışan için 191 TL, olan bu rakam 1 çocuklu için 220 TL, 2 çocukluya 249 TL, 3 çocuğu bulunan ücretliye 287 TL, 4 çocuğu olana 306 TL iken 5 çocuk sahibine ise 326 TL olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTTI

Asgari ücretteki artış işsizlik maaşını da yükseltecek. 2019'da işsizlik maaşının üst limiti 2030 TL olurken en düşük maai ise 1015 olacak. Tabi bu maaşı alabilmek için son 120 gün içinde prim ödenmiş ve sürekli çalışılmış olma koşulu olduğunu da hatırlatalım. Ayrıca iş sözleşmesi feshinden sonraki 30 gün içinde başvurulması gerekiyor.







