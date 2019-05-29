2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Rusya: 1

Ankara’da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta ikinci gün mücadelesinde Japonya ile Rusya, TVF Başkent Voleybol Salonu’nda karşılaştı.
Günün ilk maçında Japonya, rakibini 25-22, 23-25, 25-18 ve 26-24’lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Japonya’ya dün 3-0 yenilen Türkiye, Ankara etabındaki ikinci maçını saat 17.30’da Almanya ile yapacak.
Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol
Hakemler: David Fernandez (İspanya), Simone Santi (İtalya)
Japonya: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)
Rusya: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)
Setler: 25-22, 23-25, 25-18, 26-24
Süre: 1 saat 57 dakika (26, 32, 27, 32)