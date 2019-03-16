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2019 FIBA Dünya Kupası eşleşmeleri! İşte Türkiye'nin rakipleri...

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Kura Çekimi yapıldı. E Grubu'nda mücadele edecek 12 Dev Adam ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.

16 Mart 2019, Cumartesi 13:33 Son Güncelleme:
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2019 FIBA Dünya Kupası eşleşmeleri! İşte Türkiye'nin rakipleri...

Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Kura Çekimi yapıldı. E Grubu'nda mücadele edecek 12 Dev Adam ABD, Çekya ve Japonya eşleşti.

2019 FIBA Dünya Kupası kura eşleşmeleri

A Grubu -> ÇİN - VENEZUELLA - POLONYA - FİLDİŞİ SAHİLİ

B Grubu -> ARJANTİN - RUSYA - GÜNEY KORE - NİJERYA

C Grubu -> İSPANYA - PORTO RİKO - İRAN - TUNUS

D Grubu -> SIRBİSTAN - İTALYA - FİLİPİNLER - ANGOLA

E Grubu -> ABD - TÜRKİYE - ÇEKYA - JAPONYA

F Grubu -> YUNANİSTAN - BREZİLYA - KARADAĞ - YENİ ZELLANDA

G Grubu -> FRANSA - DOMİNİK CUMHURİYETİ - ALMANYA - ÜRDÜN

H Grubu -> LİTVANYA - AVUSTRALYA - KANADA - SENEGAL

1.Torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa

2.Torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan

3.Torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya

4.Torba: TÜRKİYE, Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela

5.Torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran

6.Torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Güney Kore

7.Torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola

8.Torba: Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahilleri

Sekiz grubun oynayacağı şehirler şu şekilde belirlendi:

A Grubu -> Pekin

B Grubu -> Wuhan

C Grubu -> Guangzhou

D Grubu -> Foshan

E Grubu -> Şangay

F Grubu -> Nanjing

G Grubu -> Shenzhen

H Grubu -> Dongguan


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