2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. maçlarla devam edildi.

22 Şubat 2019, Cuma 01:02
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2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. maçlarla devam edildi.

Gelecek yıl Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye ise yarın saat 19.00’da Slovenya’yı Ankara’da ağırlayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bulgaristan-Rusya: 60-104

Finlandiya-Fransa: 76-69

Çekya-Bosna Hersek: 69-64

Estonya-Sırbistan: 71-70

İsrail-Almanya: 81-77

Yunanistan-Gürcistan: 81-69

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