Türkiye’nin de yer aldığı, 2019 Dünya Kupası’nın kura çekimi yarın yapılacak. Ancak bu kura çekiminin özelliği bir ilki gerçekleştirecek.

Bilet satışı yapılan dünyadaki ilk kura çekimi özelliğine sahip, organizasyonu Çin’in Shenzhen kentindeki ‘Shenzhen Bay Arena’ 8 bin kişilik seyirci yerinde takip etme fırsatı bulacak. Biletlerin tükendiği kura çekiminde etkinlikler bununla da bitmeyecek.

Küresel spor ikonu, efsane basketbolcu Kobe Bryant, Dünya Kupası Büyükelçisi Yao Ming ve ABD’nin en çok albüm satan şarkıcısı ve söz yazarı Jason Derulo da yer alacak.

Kobe ve Ming’ni özel gösterileri ve Derulo’nun nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu...