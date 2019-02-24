2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde K ve L grubu maçları tamamlandı
Çin'de düzenlenecek 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iki grupta son maçlar oynanırken K Grubu’nda Fransa, Rusya, Çekya; L Grubu’nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.
Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı.
Finlandiya’yı 91-76 yenen Rusya, K Grubu ikincisi, İsrail’i 97-76 mağlup eden Sırbistan ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.
K Grubu’nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu’nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası’na katılan takımlar oldu.
Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
Rusya-Finlandiya: 91-76
Sırbistan-İsrail: 97-76
Gürcistan-Estonya: 77-84
Fransa-Çekya: 82-66
Bosna Hersek-Bulgaristan: 87-67
Almanya-Yunanistan: 63-69