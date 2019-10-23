2019 Dünya Biatlon-Triatlon Şampiyonası başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Türkiye’yi, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Açık Biatlon-Triatlon Şampiyonası’nda derece yaparak madalya kazanan milli sporcular temsil edecek.

ABD Modern Pentatlon Konfederasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorileri ile gençler, büyükler ve masterler kategorilerinde sporcular katılım gösterecek.

Şampiyonada milli formayı, Abdullah Yıldırım, Muhammed Emir Kurtulan, Ahmet Ege Önder, Münir Mert Can, Neva Naz Güvenç, Berkay Koruyucu ve Selen Gürel giyecek.