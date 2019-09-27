2019 Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

Dünya Atletizm Şampiyonası bugün Katar’ın başkenti Doha’da başlayacak, 6 Ekim’de sona erecek. Uluslararası Halife Stadı’nda düzenlenecek organizasyonda 209 ülkeden, 1972 sporcu (1054 erkek, 918 kadın) mücadele edecek.

2017’de birden fazla madalya alarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 8’i kadın, 20 sporcuyla katılacak.

Guliyev tarihe geçmek istiyor

200 metrede şampiyonluk unvanını korumaya çalışacak Ramil Guliyev ve 2017’de 400 engellide gümüş alan Yasmani Copello öne çıkıyor.

Guliyev, Calvin Smith (1983, 1987) ve Usain Bolt’tan (2009, 2011, 2013, 2015) sonra 200 metrede üst üste 2 şampiyonluk kazanan 3. sporcu olmaya çalışacak. Kariyer rekoru 19.76 olan Ramil’in en büyük rakibi ise temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD’li Noah Lyles olacak.

Yasmani Capello’nun yarışacağı 400 engellide Norveçli Karsten Warholm favori. Elmas Ligi’nde final koşan Copello 48.58’le 4. olmuştu.

Öte yandan daha önce 5 bin ve 10 metrede yarışan Elvan Abeylegesse bu kez maraton koşacak.