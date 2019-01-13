2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci etabı Erciyes’te tamamlandı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona katılan sporcular, kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele etti.

Kadınlarda Motrich Olga, Volodarskaya Evgeniya ve Syrtseva Ekaterina, erkeklerde ise Daianov Ruslan, Kramerenko Aleksander, Myskiv Taras’dan oluşan Rus takımları birinci oldu.

Birinci olan sporculara madalyalarını Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

AA