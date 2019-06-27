2019 Avrupa Oyunları’nda yedinci gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’nın yedinci gününde milli sporcular, güreş, cimnastik, badminton, okçuluk, kano ve atıcılık dallarında mücadele etti.

Güreşte yarı finalde rakiplerine yenilen Bediha Gün ve Evin Demirhan yarın bronz madalya için mücadele verecek.

Bu branşta Ayşegül Özbeğe repesaja kalırken, Zeynep Yetgil, Aslı Tuğcu ve Buse Tosun ise elendi.

Artistik cimnastikte 4 final

Milli sporcular, artistik cimnastikte dört dalda finale yükseldi.

Ferhat Arıcan hem genel tasnif hem de paralel barda finale çıkma başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak halkada, Ahmet Önder de barfikste finale çıktı.

Neslihan Yiğit çeyrek finalde

Badmintonda son 16 turunda Neslihan Yiğit, Slovak rakibi Martina Repiska’yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Aynı turda Emre Lale, Estonyalı rakibi Raul Must’a 2-0 yenilerek elendi.

Çift kadınlarda Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci de son 16 turunda İngiliz rakiplerine 2-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

Okçulukta Evren Çağıran, makaralı yay çeyrek finalinde Hollandalı rakibine 147-144 yenilerek, oyunları 5. sırada tamamladı.

Bu branşta Mete Gazoz da klasik yay son 16 turunda İsviçreli Florian Faber’e 6-2 yenilerek elendi.

Kanoda Hilal Avcı genel klasmanda 16, Serkan Kakkaç da 18. oldu.

Atıcılıkta ise skeet elemeleri ikinci turunda Nur Banu Özpak, 109 puanla 17. sırada yer aldı.