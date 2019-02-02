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2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye'nin maç programı belli oldu

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye’nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

02 Şubat 2019, Cumartesi 15:07
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2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye'nin maç programı belli oldu

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye’nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-8 Ağustos 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımın, grup aşamasındaki maç programı belirlendi.

Milliler, A Grubu’nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda yapacak.

Oynanacak grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, 8’li finale kalacak.

Millilerin A Grubu’ndaki maç programı şöyle:

     23 Ağustos 2019

     20.00 Türkiye-Yunanistan

     24 Ağustos 2019

     19.30 Türkiye-Finlandiya

     26 Ağustos 2019

     19.30 Türkiye-Bulgaristan

     28 Ağustos 2019

     19.30 Türkiye-Fransa

     29 Ağustos 2019

     19.30 Türkiye-Sırbistan

AA

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