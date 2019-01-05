2019 Asya Kupası’nın açılış maçında kazanan yok

2019 Asya Kupası’nın açılış maçında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn 1-1 berabere kaldı.

05 Ocak 2019, Cumartesi 21:27
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2019 Asya Kupası’nın açılış maçında kazanan yok

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 2019 Asya Kupası’nın açılış maçında A Grubu’nda yer alan ev sahibi BAE ile Bahreyn, Zayed Sports Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 78. dakikasında Mohamed Al Rohaimi’nin golüyle Bahreyn 1-0 öne geçti. 88. dakikada Ahmed Khalil’in penaltı golüyle BAE’nin eşitliği sağladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

6 grupta 24 takımın mücadele ettiği Asya Kupası’nda şampiyon 1 Şubat Cuma günü belli olacak.

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