7'den 70'e Türkiye'de herkesi yakından ilgilendiren Asgari ücret kararı bugün açıklandı. Asgari Ücret Komisyonu bugüne kadar 2019 yılı için 3 kez toplanmıştı. Komisyonun dördüncü toplantısında Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret fiyatı ne kadar oldu? 2019 Asgari ücret sorularının cevapları ve tüm detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır.

EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İÇİN 2 BİN 155 TL

Bildiğiniz üzere bekar çocuksuz için, 3 çocuk ve evli olanlar için 2 bin 155 TL olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

2 BİN TL'Yİ AŞMA EŞİĞİ

98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.

AGİ NE KADAR OLDU?

İşte AGİ son dakika fiyatı

Bekar çalışan AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI!

Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. TÜRK-İş Başkanı sokağa davet ediyor. Ne yapacağım plaja mı davet edeceğim. Kırmadan dökmeden derdimi anlatacağım. Sayın Bakanımız uzlaşı içinde yardımcı oldu. Sendikalardan bir tanesi hariç yardımcı oldu. Paçamızdan çekmeye çalıştı.

Birileri suç duyurusunda bulunuyor.Yüzde 100 mutlu etmedik belki ama yüzde 80 mutlu ettik.

SORUMLULUĞUMUZ BULUNUYOR

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, belirlenen 2 bin 20 TL'lik asgari ücrete ilişkin şunları söyledi: Asgari ücret çalışmalarımız nihayete erdi. Sürdürülebilir her adım ülkemizi bir üst basamağa tırmanması anlamındadır. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması konusunda sorumluluğumuz bulunuyor. Komisyon çalışmalarımıza katılan Bakanımız, işçi temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesine yönelik çabalarımıza devam edeceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyorum.

SELÇUK: YÜZDE 26 ARTIŞ YAPILDI

Bakan Selçuk şunları kaydetti: "1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ücret brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde artış sağlayarak işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü tuttuk. Bu karar komisyonun oybirliğiyle alınmıştır. Oybirliği üç kez sağlanmıştı. Evli ve üç çocuklu bir asgari ücret 2 bin 155 TL oldu."





TÜRK-İŞ: KABUL EDİLEBİLİR BİR ÜCRET

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Mükemmel bir ücret denemez ama kabul edilebilir bir ücret. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yüzde 70-80 mutlu ettiğimizi umut ediyorum" diye konuştu.

TÜİK NE ÖNERMİŞTİ?

Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapmıştı. Toplantıda, bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşan TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.

TÜİK'in önerdiği rakamların, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYORDU?

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyordu.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyordu.

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyordu.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyordu.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI

Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.

TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2019 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette düğüm perşembe günü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak toplantı ile çözülecek. Komisyonda işçi kesimini temsilen bulunan Türk-İş, asgari geçim bedelinin 2 bin 383 lira olduğunu, buna refah payı eklenerek asgari ücretin belirlenmesini istiyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) hedef enflasyon ve rekabet gücünün yanı sıra işsizlikle mücadeleyi gözetecek ücret belirlenmesini isterken, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının kaldırılmasını, asgari ücret için işverene desteğin artırılarak devam etmesini talep ediyor. TÜİK ise üçüncü toplantıda geçim ücretinin ağır işler için 2 bin 213 lira olduğunu açıklamış, Türk-İş ise bu rakamın gerçeklerden uzak olduğunu ifade ederek, “Bizim tespitimizin 170 lira gerisinde” demişti.

Öte yandan asgari ücretin artmasıyla asgari geçim indirimi de artacak. Hâlen bekar bir işçi için 152,18 TL, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu için 205,44 lira, evli, eşi çalışmayan dört çocuklu için 258,70 TL olan AGİ, asgari ücret oranında artacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NEDİR?

Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanarak belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Bakanlığın çağrısı ile, komisyon en az on üyenin katılımı ile toplanır. Oylamalar çoğunluk esasına göre yapılır. İki farklı seçeneğe eşit sayıda oy verilmesi halinde komisyon başkanının oy verdiği seçenek kabul edilir.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Ancak bu kararın toplanan bilgi ve belgelere dayandırılması zorunludur.

Komisyonun asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur. Bununla birlikte komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

Asgari Ücret Komisyonu’nun tüm görüşme ve çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

2018 YILINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Asgari ücret zamları 2018 Ocak ayında 14.2 oranında gerçekleşmişti. Gerçekleştirilen bu zam ile birlikte en düşük asgari ücret tutarı net olarak bin 603 lira olmuş brüt rakamı ise 2 bin 209 lira olarak gerçekleşmişti. Bu orandan yola çıkacak olursak 230 lira civarında olması yine muhtemel gözüken asgari ücret zammı için vatandaşların beklentisi 2000 lira olması yönünde. Özellikle açıklanan enflasyon oranları ile birlikte asgari ücrete yüzde 20 ila 25 arası bir zam miktarı yapılması bekleniyor. Asgari ücret zammının yüzde 25 üzerinden gerçekleşmesi sonucunda 400 liralık bir zam gerçekleşecek ve bu sayede asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.

2018 yılı için yapılan açıklama:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Görüşmelerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 29 Aralık 2017 tarihinde 4. kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Toplantı salonunda komisyon üyeleri ile birlikte açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak çoğunluk kararıyla belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."