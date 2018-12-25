Asgari Ücret için son dakika açıklaması geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısını bugün saat 10:00'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantı sonrası asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

AGİ kaç TL oldu?

Aylardır heyecan içinde beklenen ve birçok tartışma konusu olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı bugün saat 10.00'da toplanarak yapılan zam oranlarını açıkladı. Gelen son dakika haberiyle AGİ 191 TL oldu.

2018 Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Bu haberi de okudular Agi ne kadar oldu? Agi ücretleri kaç TL? Agi nasıl hesaplanır?

Avrupa'da asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret konusundaki en büyük tartışmalardan birini, özellikle Avrupa ile Türkiye’deki asgari ücret rakamları oluşturuyor. Türkiye, yüzde 30 oranında artışın yapıldığı 2016 yılında aylık brüt 518 euro asgari ücretle Avrupa’da 13. ülke durumuna yükseldi. Aralarında Çekya, Estonya, Hırvatistan, Polonya, Slovakya’nın da yer aldığı 13 ülkeyi geride bıraktı.

TL’nin geçen seneden beri hızlı değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 380 euroya geriledi. Türkiye, asgari ücret uygulayan 26 Avrupa ülkesi arasında sadece Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan’ı geride bıraktı, sondan dördüncülüğe düştü.

Belçika 3.225 1.562 0,48

Bulgaristan 608 260 0,43

Çekya 1.508 468 0,31

Almanya 3.300 1.498 0,45

Estonya 1.500 500 0,33

İrlanda 5.100 1.613 0,32

Yunanistan 1.391 683 0,49

İspanya 2.092 858 0,41

Fransa 2.850 1.498 0,53

Hırvatistan 983 465 0,47

Letonya 1.158 430 0,37

Litvanya 1.241 400 0,32

Lüksemburg 7.716 1.998 0,26

Macaristan 1.058 418 0,40

Malta 1.983 747 0,38

Hollanda 3.583 1.594 0,44

Polonya 1.016 480 0,47

Portekiz 1.575 676 0,43

Romanya 800 407 0,51

Slovenya 1.733 842 0,49

Slovakya 1.300 480 0,37

İngiltere 2.941 1.463 0,50

Arnavutluk 333 190 0,57

Sırbistan 433 282 0,65

Türkiye 7 36 380 0,52

Asgari ücret komisyonu nasıl çalışıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi, işveren ve devleti temsil eden 5’er üye görev yapıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Devlet temsilcilerinin oyu alınan kararda belirleyici oluyor.