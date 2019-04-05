İlk gün sonunda sporculara madalyalarını Gençlik Spor bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Judo Federasyonu eski Başkanı Fatih Uysal ve Organizasyon Direktörü Mehmet Yılmaz verdi. Akşam seansında yapılan final karşılaşmaları öncesi Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, eski milli sporcular Nazlıcan Özerler ve Gülşah Kocatürk'e plaket verdi.

Turnuvanın ilk günü sabah seansında kadınlarda 48, 52, 57, erkeklerde ise 60 ve 66 kiloda sporcular tatamiye çıktı. 48 Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç, Melisa Çakmaklı, Tuğçe Beder, 52 kiloda Dilara Lokmanhekim, Damla Çalışkan, 57 kiloda ise Meltem Dindar ve Şeyma Özerler 2'nci turda elenerek turnuvaya veda ettiler.

Erkekler 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba, Samet Kumtaş, Bekir Özlü, 66 kiloda ise Abdullah Berkin Özcan, Berat Kılıç, Sinan Sandal ve Eren Aksu'da turnuvanın ilk gününde elenen isimler arasında yerlerini aldılar.

MİRAÇ AKKUŞ BRONZ MADALYADA KALDI

60 kiloda tatamiye çıkan Miraç Akkuş ilk turu bay geçtikten sonra 2'nci turda Jameikalı Waldenburg'u (ippon), 3'üncü turda Rusya'dan Oguzov'u (ippon), 4'üncü turda Ukraynalı Lesıuk'u (ippon) ile yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Özbekistanlı Kemran Nurillaev'e normal süresi 1-1 biten karşılaşmada altın skorda yenilen Miraç, bronz madalya için tatamiye çıktı. Bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı Felipe Kıtadaı ile karşılaşan Miraç Akkuş, 12 saniyede rakibini (ippon) tuş ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Miraç, Akkuş bu sonuçla Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

İlk gün madalya kazanarak kürsüye çıkan sporcular:

KADINLAR:

48 kiloda 1. Distria Krasniqi (Kosova), 2. Otgontseteg Galbadrakh (Kazakistan) 3. Milica Nıkolıc (Sırbıstan), 3. Yujeong Kang (Kore)

52 kiloda 1. Anreea Chıtu (Romanya), 2. Urantsetseg Munkhbat (Moğolistan) 3. Gultaj Mammadalıyeva (Azarbeycan), 3. Larıssa Pımenta (Brezilya)

57 kiloda 1. Julia Kowalczyk (Polonya), 2. Kaja Kajzer (Slovakya), 3. Wen Zhang (Çin), 3. Mariia Skora (Ukrayna)

ERKEKLER:

60 kiloda 1. Yeldos Smetov (Kazakistan), 2. Kemran Nurıllaev (Özbekistan), 3. Miraç Akkuş (Türkiye), 3. Ashley Mckenzıe (İngiltere)

66 kiloda 1. Denis Vıeru (Moldova), 2. Mikhail Pullıaev (Rus), 3. Martin Alberto (İspanya), 3. Bagrati Nınıashvılı (Gürcistan) Öte yandan 2019 Antalya Judo Grand Prix'e ikinci Kadınlarda 63, 70, Erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda sporcular tatamiye çıkacaklar.