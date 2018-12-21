2019 AGİ ne kadar olacak? 2019 Asgari ücret ve agi zammı

2019 AGİ ne kadar olacak? 2019 Asgari ücret ve 2019 Agi ücretleri milyonlarda vatandaş tarafından araştırılıyor. Asgari ücret zam pazarlığında TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu. Son dakika olarak duyurulan haberde dün gerçekleştirilen 3. toplantının ardından Asgari ücret zam talepleri de netleşmeye başladı. Buna göre TÜİK'in asgari ücret konusunda beklentisi bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak paylaştı.

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Enflasyon rakamı dikkate alındığında asgari ücrete yaklaşık 404 liralık bir zam bekleniyor.

2019 Agi ne kadar olacak?

Çalışanlara her ay devlet tarafından verilen AGİ, kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. 2019'da enflasyon oranı dikkate alındığında bekar çalışanlar için AGİ miktarının 189,90 TL olması bekleniyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2019 Ocak zammının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısında belirlenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı ise 27 Aralık 2018 Perşembe günü yapılacak. Yani asgari ücrette kritik tarih bu.

Asgari ücreti kim açıklayacak?

Bugünkü toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri önümüzdeki hafta son kez bir araya gelecek. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak. Asgari ücret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için yüzde 14.2 artışla ve net 1.603 TL olarak belirlenmişti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yaptı. Türk-İş’in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2018 Asgari geçim indirimi 2018 tablosu...



























































