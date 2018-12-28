Türk spor tarihinin en başarılı kulüplerinden olan VakıfBank, 2018 yılında da kupaların tek adresi olmaya devam etti. 2018 yılında FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü unvanını kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ni de üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez kazandı. Sarı-siyahlılar, ayrıca Sultanlar Ligi'nde de 10. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sultanlar Ligi Şampiyonu VakıfBank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2017-2018 Sultanlar Ligi Final Serisi'nde Eczacıbaşı VitrA'yı seride 3-2'yle geçerek, 10. kez Türkiye'nin en büyüğü oldu.

Avrupa Şampiyonu VakıfBank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ev sahibi Alba Blaj'ı 25-17, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek, üst üste ikinci, toplamda da dördüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Dünya Şampiyonu VakıfBank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde 4-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Sarı-siyahlılar, finalde Brezilya temsilcisi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, dünyanın en büyüğü oldu.