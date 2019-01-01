2018 yılında Türk sporunda birçok branşta ilkler yaşandı. Sadece altyapılarda değil büyükler seviyesinde de uluslararası arena tarihi dereceler ve rekorlara imza atıldı. Türkiye özellikle de atletizm, cimnastik, okçuluk, judo ve kadın güreşiyle ön plana çıktı. Atletizmde Ramil Guliyev, 200m’yi şampiyona rekoru kırarak kazandı. Zafer Barnes, Jak Harvey, Ramil Guliyev ve Yiğitcan Hekimoğlu’ndan oluşan 4x100 bayrak takımımız da tarihinde ilk kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Kadın güreşçilerin başarısı

Cimnastikte de Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez finale kalarak olimpiyat yolunda önemli bir adım atarken, halkada Avrupa 2.’si olan İbrahim Çolak, Türk cimnastiğine ilk gümüş madalyasını kazandırdı. Güreşte kadınlarımız, Avrupa Şampiyonas’na damga vurdu. Evin Demirhan, Bediha Gün, Busen Tosun’la bronz, Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar’la altın madalya kazanan Ay-Yıldızlılar, Avrupa arenasında ilk kez 5 kişiyle kürsüde yer aldı.

Judoda hasret bitti

Milli sporcularımız, okçuluğa da damga vurdu. Klasik yayda; 19 yaşında yükselen yıldızımız Mete Gazoz Dünya Kupası’nda serisinde ilk şampiyonluğuna uzanırken, bir diğer başarılı sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz de hem Dünya hem de Avrupa arenasında kürsüye çıktı. Avrupa şampiyonluğu elde eden Yasemin, Dünya Kupası finalinde de teklerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye’nin judodaki 15 yıllı madalya hasreti Dünya Şampiyonası’nda sona erdi. 78 kiloda Kayra Sayit ile 81 kiloda Vedat Albayrak bronz madalya elde etti.

Avrupa Kupası’nda çifte zafer

Avrupa’nın 2 numaralı kupası EuroCup’ı Türkiye hem erkekler hem de kadınlarda kazandı. Darüşşafaka, finalde Lokomotiv Kuban’ı 2-0’lık seriyle geçerek şampiyonluğunu ulaşırken, Galatasaray da Venezia’yı yenip, 4. Avrupa Kupası’nı Türkiye’ye getirdi.

Dünyanın en büyüğü Vakıfbank

Türk spor tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olan Vakıfbank, 2018’de de zirvede yer aldı. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda tarihinde üçüncü kez dünyanın en büyüğü unvanını kazanan Sarı- Siyahlılar, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni de üst üste ikinci, toplamda 4. defa kupanın sahibi oldu. Vakıfbank, ayrıca Sultanlar Ligi’nde de 10. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

-A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk kez finale çıktığı Milletler Ligi’nde ABD’ye 3-2 kaybetti gümüş madalya elde etti.

-Fenerbahçe- Beşiktaş kupa maçındaki olayların ardından başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. Siyah-Beyazlılar, ertelenen rövanşa çıkmadı, bir yıl kupadan men edildi.

-Son yılların transferdeki sessiz kalan NBA takımlarından Los Angeles Lakers, Dünya’yı sallayacak bir bomba patlattı, LeBron James’le anlaşmaya vardı.

-Real Madrid’in Dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni sezon için İtalyan ekibi Juventus’la anlaştı.

-MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup’ta şampiyon olan 15 yaşındaki Can Öncü’yü tüm dünya konuştu. Milli motosikletçi, ilk kez yarıştığı Moto3 Dünya Şampiyonası’nın son ayağını kazanmakla kalmadı, bunu başaran en genç pilot olarak da tarihe geçti.

-Atletizm Dünyası’nda rekorları alt üst eden ve emekliye ayrılan Jamaikalı atlet Usain Bolt futbolcu olma hayaline kavuştu. Bolt, Avustralya ekibi Central Coast Mariners formasıyla yeşil sahalarda boy gösterdi ancak takımla anlaşamadı.

-Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi devirerek kazanan ilk ilçe takımı olan Akhisar, Süper Kupa’da da Galatasaray’ı yenerek çifte zafer yaşadı.

-2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, bitiş düdüğünden sonra çıkan olaylarda toplamda 46 maçlık ceza verildi.

-100 yılın finali olarak nitelendirilen Libertadores Kupası’nda River Plate, ezeli rakibi Boca Juniors’u 2-2’nin rövanşında uzatmada 3-1 yenerek şampiyon oldu. Olaylar yüzünden rövanş İspanya’da oynandı.

-Macaristan’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda Taha Akgül ile Rıza Kayaalp kürsünün dışında kalsa da 87 kiloda Metehan Başar’la tek altın madalyamızı kazandık.

-Basketbolda erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes, kadınlarda ise Yakın Doğu Üniversitesi mutlu sona ulaştı.

-Voleybolda Efeler Ligi’nin şampiyonu Halkbank oldu.

-Eczacıbaşı Vitra tarihinde 3. Avrupa CEV Kupası’nı müzesine taşıdı. Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’ne de layık görülen ilk kulüp olan Turuncu- Beyazlılar ayrıca Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı da kazandı.

-Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, yardımcı hakeme fiziki temasta bulununca 16 maç ceza aldı, Tahkim 10’a indirdi. Saha dışındaki olayları da gündem olan Arda, şarkıcı Berkay’ı hastanelik etti, kariyerine derin bir yara vurdu.

-UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid, Marsilya’yı 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

-Liverpool’u 3-1 yenen Real Madrid, üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

-NBA Finalinde Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’i 4-0’lık seriyle geçerek şampiyon oldu.

-Normal süresi 2-2 berabere tamamlanan 2018 UEFA Süper Kupa maçında Atletico Madrid, uzatma devrelerinde attığı gollerle Real Madrid’i 4-2 yenerek şampiyon oldu.

-Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, Süper Lig’deki 21. şampiyonluğunu ilan etti.

-Basketbolda Türkiye Süper Ligi’nde Fenerbahçe çifte kupa sevinci yaşadı. Obradovic yönetiminde Sarı- Lacivertliler, üst üste 3. şampiyonluğa uzandı. Kadınlarda da Kanarya şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Başkanlar değişti

Galatasaray’da Dursun Özbek yerine Mustafa Cengiz gelirken, Fenerbahçe’de 20 yıldır başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım, seçimi Ali Koç’a kaybetti. Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yeni patron oldu.

Helal olsun

2017’deki Avrupa şampiyonu başarısına Dünya 2.’liğini ekleyen tarih yazarı Ampute Futbol Milli Takımımız yine gururumuz oldu. Angola’ya penaltılarla 5-4 kaybetmesi herkesi üzerken kaptan Osman Çakmak’ın sözleri yürekleri dağladı: “5 Kasım’da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Penaltı gol olsaydı iş bitmişti. Türk halkı hakkını helal etsin”.

Kore’yi birleştiren olimpiyat!

Güney Kore’nin ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışında teknoloji üst düzeyde kullanıldı. Türkiye, organizasyona 8 sporcu ile katılırken, madalya kazanamadı. Eksi 25 dereceyle tarihin en soğuk olimpiyatında 39 madalya ile Norveç şampiyon olurken, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’ndan beri Kuzey Kore’yi yöneten aileden Güney Kore’ye ziyaret eden ilk kişi Kim Yo Jong oldu. İki ülke, ‘Birleşik Kore’ bayrağı altında seremonide yürüdü.

Dünya Kupası Fransa’nın

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda mutlu sona Hırvatistan’ı 4-2 deviren Fransa ulaştı. Teknik direktör Didier Deschamps, hem teknik direktör hem de oyuncu olarak şampiyonluk yaşarken, Kylian 19 yaşındaki Mbappe, Pele’den sonra finalde gol atan en genç oyuncu oldu. Pele, 1958’de İsveç ağlarını havalandırdığında 17 yaşındaydı. İspanya ve Arjantin son 16 turunda turnuvaya veda ederken Almanya ise 80 yıl sonra gruplardan çıkamadı.

Acı kayıplarımız

2018 yılında Fanatik Basket kurucularından İsmet Badem, Fanatik Gazetesi yazarlarından Yemen Ekşioğlu, Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden Metin Türel, Dünya Kupası’nda ilk kez maç yöneten hakemimimiz Doğan Babacan, Türk Basketbolu’nun duayen ismi Doğan Hakyemez, Cavit Altunay, Beşiktaş’ın efsanevi kaptanlarından Battal Durusel, ve Türk sporunun önemli isimlerinden Çetin Çeki ile Erdoğan Karabelen aramızdan ayrıldı..