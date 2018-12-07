2018’de Twitter’ın da şampiyonu Galatasaray

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan her şey, Twitter’da da yaşanıyor. 2018 Türkiye verilerini paylaşan Twitter, Türkiye’de bu sene sporda nelerin gündem olduğuna da ışık tutmuş oldu. 2018 Süper Lig şampiyonu olarak spor gündemini uzun süre meşgul eden Galatasaray (@GalatasaraySK), Twitter’da da 2018’de en çok etkileşime geçilen hesap oldu. Şüphesiz ki Galatasaray’ın Twitter gündeminde büyük yer edinmesinin tek sebebi Süper Lig şampiyonluğu değil. Antrenör Fatih Terim’in (@fatihterim) Twitter’ı etkin kullanması da Twitter kullanıcıları arasında heyecan yarattı, Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi’nin resmi Twitter hesabına yazdığı “Bakın kim geri döndü?” Tweet’i de, Türkiye’de 2018’de en çok Retweet edilen spor Tweet’i oldu.

Beşiktaş, geçen sene olduğu gibi bu sene de en çok konuşulan hashtag olmaya devam ediyor. Beşiktaş’ın Twitter’da yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı. 2018’in Twitter’da en çok konuşulan hashtag listesinde birinci sırada Beşiktaş var.

İşte bu sene Twitter’da en çok etkileşime geçilen spor hesapları:

1- GalatasaraySK

2- Fenerbahce

3- Besiktas

4- ultrAslan

5- forzabesiktas

Twitter’da en çok konuşulan spor hashtag listesi ise şöyle:

1- beşiktaş

2- beşiktaşınmaçıvar

3- galatasaray

4- bugüngünlerdengalatasaray

5- fenerbahçe

Türkiyenin 2018’de en çok beğenilen spor Tweet listesi arasında Felipe Melo’nun Fenerbahçe’yle atışması ve yine Fatih Terim’in konsantrasyonu vurguladığı Tweetler yer alıyor:

1- https://twitter.com/fatihterim/status/997909345504460800

2- https://twitter.com/fatihterim/status/992434975646605312

3- https://twitter.com/fatihterim/status/996857851195875328

4- https://twitter.com/Besiktas/status/952821330658938880

5- https://twitter.com/_felipemelo_/status/997892284036378624

Türkiye’de Twitter kullanıcıları, kadın sporcularla gurur duyuyor

Twitter’da 2018’in spor gündemi bununla kalmıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin büyük yer edindiği Twitter’da tek konuşulan spor dalı futbol değil. Paralimpik Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Sümeyye Boyacı da Twitter kullanıcılarında hayranlık uyandırdı; Türkiye, Twitter’da Sümeyye Boyacı şampiyonada aldığı sonuçtan duyduğu mutluluğu beğeniler ve Retweet’ler ile gösterdi.

Tunus’ta düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı’nın birinciliğini duyurduğu Tweet, 2018’in en çok beğenilen ve Retweetlenen Tweet’lerinden oldu.

2018 yılı Twitter’da dolu dolu geçti. Türkiye’de ve dünyada ne oluyorsa, aynı anda Twitter’da da oldu. Bu sene Twitter’da yaşananları paylaşmak isterseniz, #TwitterdaOldu hashtagiyle siz de konuşmalara dahil olabilirsiniz.