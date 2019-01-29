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2018’de oyunla ilgili 1 milyardan fazla tweet atıldı

2018’de oyunla ilgili 1 milyardan fazla tweet atıldı Japonya en fazla oyun tweeti atan ülke oldu

29 Ocak 2019, Salı 18:47
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2018’de oyunla ilgili 1 milyardan fazla tweet atıldı

Twitter; oyun medyasının, popüler canlı oyun yayıncılarının, liglerin, takımların, oyuncuların ve yorumcuların hayranlarıyla ve birbirleriyle etkileşime geçtiği bir yer.

Yıl boyunca tüm dünyadaki oyun hayranları, en çok beklenen oyun başlıklarını tartışmak, en sevdikleri e-spor takımlarını alkışlamak ve tutkulu bir topluluğa katılmak üzere Twitter'a girdi.

Milyonlarca kişiyle etkileşime geçti. Ve özellikle e-sporun ve oyunun yükselişte olduğu 2018 yılında, Twitter’da oyunla ilgili konularda 1 milyardan fazla tweet atıldı.

 Oyun hakkında en çok Tweet atan ülkeler şu şekilde:

 1. Japonya

 2. ABD

 3. Birleşik Krallık

 4. Fransa

 5. Kore

 6. İspanya

 7. Brezilya

 8. Kanada

 9. Meksika

 10. Almanya

İşte geçen yıl hakkında en çok Tweet atılan oyunlar:

 1. Fate/Grand Order (@fgoproject)

 2. Fortnite (@FortniteGame)

 3. Monster Strike (@MStrikeOfficial)

 4. Splatoon (@SplatoonJP)

 5. PlayerUnknown’s Battlegrounds (@PUBG) 6. Granblue Fantasy (@granbluefantasy) 7. Ensemble Stars (@ensemble_stars) 8. Super Smash Brothers (@NintendoAmerica) 9. Overwatch (@PlayOverwatch) 10. Final Fantasy (@FinalFantasy)

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