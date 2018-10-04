2018 Uluslararası Plaj Futbolu Kupası Alanya ilçesinde başlayacak

2018 Uluslararası Plaj Futbolu Kupası, yarın Antalya’nın Alanya ilçesinde başlayacak.

Alanya Belediyesi ve Flick Organizasyon tarafından turnuvanın tanıtımı için bir otelde düzenlenen basın toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, FIFA Plaj Futbolu Sorumlusu Gabino Renales, Flick Organizasyon sorumluları Adil Müftüoğlu ve Ferit Yücel Ergün ile turnuvada yer alan takımların kaptanları katıldı.

Yücel, Alanya’da 70’e yakın organizasyon gerçekleştirdiklerini, bunlardan 14-15’inin de uluslararası düzeyde olduğunu kaydetti.

Plaj futbolu turnuvasının Alanya ve bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirten Yücel, "Önümüzdeki yıllarda inşallah Dünya Kupası’nı da Alanya’da gerçekleştiririz. Bütün Alanya halkını ve kentimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizi turnuvaya davet ediyorum." dedi.

Gabino Renales ise müsabakaları güzel bir kentte gerçekleştirecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Alanya’nın hem tarihi dokusu hem de mükemmel havası ile plaj futbolu oynamaya çok elverişli olduğunu kaydeden Renales, "Bütün bu imkan ve fırsatların bu kadar güzel olması münasebetiyle orta vadeli dönemlerde Alanya’da daha büyük organizasyonlar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Başkanımıza ve belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Final maçı pazar günü

Türkiye’yi Alanya Belediyespor Takımı’nın temsil edeceği turnuvaya İspanya’dan Levante, Portekiz’den Sporting ve Rusya’dan Lokomotiv ekipleri katılacak.

Karşılaşmalar, Galipdere Plajı’nda kurulacak tribünlerden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Turnuvanın ilk gününde yarın saat 15.15’te Lokomotiv-Sporting, saat 16.45’te ise Levante- Alanya Belediyespor takımları karşılaşacak.