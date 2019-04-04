2018 Türkiye oyun sektörü raporu açıklandı

Oyun sektöründe her geçen gün kendini bir adım öne taşıyan Türkiye, yapılan yeni girişimler, mobil oyun türlerinin popülerliği, espor etkinlikleri ve espor yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Mobil oyunların artışı evde, metroda, vapurda kısacası baktığımız her yerde net bir şekilde görülüyor. Gencinden yaşlısına herkes için uygun mobil oyun mevcut.

Esporda Türkiye’nin adını tüm dünya duyacak

Espor geleceğin eğlence sistemi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijital gücün etkisiyle bu sporun gün geçtikçe daha fazla kişiyi etkisi altına aldığını ifade eden Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, “Espor global bir olgu, evrensel bir dil. Uluslararası turnuvalar dünyanın her yerinde hem dijital hem de offline olarak yapılıyor. Türkiye’de pek çok marka espor takımı kurmaya başladı. Turnuvalarda başarı kazandıkça adımızı tüm dünya duyacak. Nasıl Galatasaray takımını, Avrupa’da aldığı kupa ve başarılar sayesinde tüm dünya biliyorsa esporda da Türkiye önemli yerlerde olacak. Bu da ülkemizin tanıtımı anlamına geliyor.” diye belirtti.

Türkiye dünyada 18’inci sırada yer alıyor

Son yıllarda espor ve mobil oyunların da iyice devreye girmesi ile beraber, 2018 yılında oyun sektörünün hacmi 135 milyar dolara yükseldi. Listenin zirvesinde Çin yer alıyor. Buradaki dikkat çekici unsur mobil oyunların oynanma oranının yüzde 50’ye yaklaşması. Türkiye 850 milyon dolar pazar payı büyüklüğü ile dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Türkiye’nin online oyun gelir büyümesinin 2018 yılında yüzde 7,1 iken 2019 yılında ise yüzde 8,1’e yükselmesi bekleniyor.

2018 yılında oyun sektörüne yönelim oranı yüksek

Türkiye, küresel oyun pazarında dikkatleri üzerine çeken ülke konumunda yer alıyor. Buradan hareketle, İstanbul’un oyun sektöründe esporun merkezi konumuna geleceğini söyleyen Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, “BLAST Pro Series gibi global espor etkinliklerinin ülkemizde yapılması sektörün gelişmesi için oldukça önemli. 2019 yılına girerken iki büyük espor arenası Zula Nonstop Center ve Riot Esports Arena İstanbul’da hizmet vermeye başladı. Bu gibi oluşumlar Türkiye’nin pazar payındaki artışına olumlu katkı sağlıyor. Ayrıca 2018 yılında sektörün büyümesini olumlu yönde etkileyecek diğer bir yenilik ise Türkiye Espor Federasyonu’nun (TESFED) kurulması oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan TESFED’in, Türkiye’yi oyun pazarı ve espor alanında daha iyi yerlere getireceğine inanıyoruz ve devletimizin de bu konuya bakış açısını gösteriyor bize.” dedi.

TESFED’ten oyun sektörüne tam destek

TESFED, Türkiye’nin esporda öncü olmasını sağlamak için hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok proje gelişimine katkı sağlıyor. Espor oyuncularının kariyerleri genellikle 25-30’lu yaşlara geldiğinde sona eriyor. TESFED, emeğini ve gücünü espora vermiş sporculara kariyerlerine devam edebilmeleri için projeler geliştirmeyi hedefliyor. Sektörde yönetici ve koçluk görevini yürüterek Türkiye’ye yatırım yapmak üzere küresel oyun şirketleri ile sürekli temas halinde olarak oyun sektörü için yararlı çalışmalar sunmayı planlıyorlar.

Türk oyuncular için ‘yerelleştirme devri’ başladı

Education First English Language School, dünyanın dört bir yanından 88 ülkenin katılımıyla 2018 İngilizce Yeterlilik Endeksi'ni yayınladı. Hollanda ve İsveç, Avrupa sıralamasında 70.72 ve 70.31’lik oranlarla ilk iki sıraya yerleşirken, 88 ülkenin yer aldığı listede Türkiye 73’üncü sırada yer aldı. Eurostat verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ikinci bir dil bilmeyen ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 80’i ise sadece Türkçe konuşabiliyor, ikinci bir dil bilmiyor. Bu yüzden dolayı artık oyun firmaları yerelleştirmeye çok daha fazla önem vererek tüm kitlelere ulaşabiliyorlar.

Sayılarla Türkiye oyun sektörü pazarı

• 2017 yılında internet kullanıcıları 54 milyon 330 bin iken nüfusun yüzde 67’si internete bağlıydı. 2018 yılında internet kullanıcıları 59 milyon 360 bine yükselirken nüfusun internete bağlı kısmı yüzde 72’ye yükseldi.

• 2017 yılında aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı 51 milyon iken 2018 yılında 52 milyona yükseldi.

• 2017 yılında mobil kullanıcıların sayısı 72 milyon 729 bin 472 iken 2018 yılında ise 3 milyon 611 bin artış göstererek 76 milyon 340 bine yükselmiştir.

• Akıllı telefon kullanma oranı 2017’de yüzde 70-75’i gösterirken 2018’de yüzde 75-80 olmuştur.

• Toplam oyun hasılatı 2017 yılında 810 milyon dolar iken 2018’de 853 milyon dolara yükselmiştir.

• Mobil oyunlarda 2017’de 372 milyon 400 bin dolar iken 2018 yılına gelindiğinde 400 milyon dolar olarak yükselmiştir.

• PC-konsol oyunlarda durum ile 2017’de 437 milyon 600 bin dolarken 2018’de 453 milyon dolar olarak kendini gösteriyor.



