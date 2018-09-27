Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu. Önceki şampiyonada yarı finale kalma başarısı gösteren Türkiye, tarihinde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Fransa’ya 78-61 yenilerek turnuvaya veda etti.

Fransa’nın yanı sıra, eleme maçlarında rakiplerini mağlup eden Çin, Nijerya ve ev sahibi İspanya da adlarını çeyrek finale yazdıran diğer takımlar oldu.

Turnuvada çeyrek final maçları, 28 Eylül Cuma günü oynanacak.

Alınan sonuçlar ve çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Çin-Japonya: 87-81

Nijerya-Yunanistan: 57-56

Fransa-Türkiye: 78-61

İspanya-Senegal: 63-48

Çeyrek final eşleşmeleri:

Kanada-İspanya

ABD-Nijerya

Belçika-Fransa

Avustralya-Çin