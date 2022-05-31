2016’dan bu yana voleybolun destekçisi Vestel!

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Vestel, teknolojisini dünyanın dört bir yanında tam 158 ülkeye ulaştırırken spora desteğiyle de topluma fayda yaratıyor. 20 yılı aşkın bir süredir sporun farklı dallarını destekleyerek, ülkemizden dünya standartlarında sporcuların yetişmesine katkıda bulunan Vestel’in voleybol, futbol , cimnastik, hentbol, espor ve yelken ile birliktelikleri son yıllarda ülkemizin sporun farkı dallarında markalaşmasına ivme kazandırdı.

Öncülük etti

2016-2017 sezonundan bu yana voleybolun destekçisi olan ve bu desteği sürdürülebilir kılan Vestel voleybol ile özdeşleşmeyi başarırken Türk voleybolunun dünya genelinde tanınmasına öncülük etti. 2016-2017 sezonunda Sultanlar Ligi’ne adını vererek Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni tüm dünyaya duyuran marka, bugüne dek pek çok önemli projeye de imza atarak hem kitlelere ve yeni nesle bu spor dalını tanıttı ve sevdirdi hem de sporcuların en büyük manevi destekçisi oldu.

Duygu Badem Uylukçuoğlu ve Ergün Güler...

'Sürdürülebilir başarının anahtarı'

Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, “Biz voleybola desteğimizi sadece sponsorluk ile sınırlamadık. Bugün olduğu gibi önemli maçlarda sporcularımızın yanında olduk. Bugün Vestel voleybol, voleybol Vestel ile anılıyor. Bu başarı hepimizin. Kadınlar voleybol ligine adımızı verdik, geçen zaman içinde iş birliğimizin kapsamını devamlı surette genişleterek sürdürülebilir başarının anahtarı olduk. Hedefimiz Türkiye’nin en başarılı spor dalı olan kadın voleybolu başta olmak üzere voleybola hak ettiği ilginin gösterilmesini sağlamak, sporun ilerlemesine başarılarına katkıda bulunmak ve voleybolu daha fazla kişiye sevdirmekti. Nitekim bu hedefe ulaştık ve bunun mutluluk ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

'Dünyanın gözü ülkemizde'

Güler sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Geçen yıl hayata geçirdiğimiz “BİZ VOLEYBOL ÜLKESİYİZ” kampanyamız ile Tokyo Olimpiyatları kapsamında madalya mücadelesi veren Filenin Sultanları’na desteğimizi hissettirdik. Türkiye’nin dört bir yanına bu söylemi ulaştırırken, 3 reklam filmimizle halkta farkındalık yarattık. Yıl boyunca gerek sosyal medya projeleri gerekse fiziksel aktivitelerle desteğimizi sürdürdük. Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadın hareketi olarak gördüğümüz Filenin Sultanları’nın elde ettiği başarılar neticesinde voleybol ülkesi olduğumuzu tüm dünyaya kanıtladık. Bugün Milletler Ligi’nin ev sahibi olmamız da bunun en somut ve en güncel göstergesi. Dünya voleybol camiasının gözü ülkemizde. Ülkemizin bu başarılarla, teknolojiyle, sanatla, sporla, kadınların başarılarıyla anılmasını istiyoruz. Bu uğurda Vestel olarak yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Neler başarıldı?

Dünyanın en değerli oyuncuları, antrenörleri ve takımlarının yer aldığı Vestel Venus Sultanlar Ligi, Türk sporuna 2016 yılına kadar 9 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğu hediye etti. O dönem 150 milyon lirayı aşan toplam gelirle dünyanın gerçek anlamda en değerli bayan voleybol ligine sahip olan Türkiye, aynı zamanda 2016-2017 sezonu öncesinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) ülkeler sıralamasında da ilk sırada yer almıştı.

İş birliği Sultanlar Ligi’nin isim sponsorluğunun yanı sıra tüm voleybol milli takımlarının ana sponsorluğu ve diğer tüm dalların resmi sponsorluğunu kapsıyordu. Vestel, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin yanı sıra TVF’nin ana sponsoru olarak TVF’ye ait diğer müsabakalar olan Erkekler 1. Ligi Efeler Ligi, Türkiye Kupası olan Kupa Voley, Türkiye Plaj Voleybolu Ligi, Pro Beach Tour ve diğer organizasyonların da resmi sponsorlarından oldu.

Türkiye’nin en başarılı spor dalı olarak kabul edilen kadın voleybolu kapsamında sporcularımız o süre zarfında kadar ülkemize 13 Avrupa, 6 dünya şampiyonluğu kazandırdı.

3 yıllık anlaşmanın bitiminde sponsorluk süresi iki yıl daha uzatıldı. 2020 yılına gelindiğinde atılan bu adımla, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ana sponsoru ve Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı’nın resmi sponsoru olan Vestel, aynı zamanda Burhan Felek Voleybol Salonu’na da isim sponsoru olarak adını verdi. İş birliği aynı kapsamda devam ediyor.

Vestel sponsorluk ve manevi desteğin yanı sıra neler yaptı?

• Voleybol bilinirliğini ve sevgisini arttırmak için ünlü spor yorumcuları ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar

• Sosyal medya vasıtasıyla Haftanın Hareketi, Haftanın Rallisi gibi veriler paylaşıldı.

• Vestel ürünüyle gelen sporseverlere maç biletleri verildi.

• Maçların daha eğlenceli olması için dansçı kızların kullanılması sağlandı.

• Voleybolcuların sporcu olmasının yanı sıra insan olduğunu gösteren projeler hayata geçirdik. Doğum sonrasında yeni sezonda yine parkelere dönecek olan Naz Aydemir Akyol’un hikayesi gibi hikayelerin ön plana çıkarılması için çaba sarf edildi.

• Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte yeni projeler için devamlı çalıştı.

• Türk voleybolunun mabedi Burhan Felek Voleybol Salonu’na adını verdi.



