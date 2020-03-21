Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de lig maçları askıya alındı. Geride kalan 8 haftalık dönemin nasıl oynanacağı konusunda ise dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında üç tane senaryo çıktı. Bu senaryolardan en fazla ağırlık kazanan bölümü ise play-off sitemi oldu.

Süper Lig tarihinde sadece bir kez play-off sistemi uygulandı. 2011-12 sezonunda Süper Final adı altında oynanan ve Avrupa'da diğer liglerin tercih ettiği gibi normal sezonda alınan puanların yarısı ile başlanan dörtlü mini ligde o sezon Galatasaray , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yer almıştı. Sadece play-off maçlarında Fenerbahçe zirvede yer alırken toplamda şampiyonluk için puanı yetmemiş ve Galatasaray üstünlüğü koruyup lig şampiyonu olmuştu.

2011-12 Süper Lig normal sezon puan durumu

1- Galatasaray 77 puan

2-Fenerbahçe 68 puan

3-Trabzonspor 56 puan

4-Beşiktaş 55 puan

İşte play-off maç sonuçları

Fenerbahçe 2-0 Trabzonspor, Beşiktaş 0-2 Galatasaray, Trabzonspor 1-0 Beşiktaş, Galatasaray 1-2 Fenerbahçe, Trabzonspor 2-4 Galatasaray, Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş, Galatasaray 0-0 Trabzonspor, Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe, Galatasaray 2-2 Beşiktaş, Trabzonspor 1-3 Fenerbahçe, Beşiktaş 1-1 Trabzonspor ve Fenerbahçe 0-0 Galatasaray.

Sadece play-off maçlarında Fenerbahçe önemli bir performans göstermiş 13 puan toplamıştı. Galatasaray 9 puan, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 5'er puan almıştı. Bu puanlar normal sezonun yarı puanlarına eklenince şu tablo oluştu

2011-12 nihai puan durumu

1- Galatasaray 77/2=38,5 -> 39 +9 =48 puan

2-Fenerbahçe 68/2=34 + 13 = 47 puan

3-Trabzonspor 56/2=28 +5= 33 puan

4-Beşiktaş 55/2= 27,5 -> 28 +5= 33 puan

(yarım puanlar bir üst sayıya yuvarlanarak hesaplanmıştı)





Sıralama değişmemişti ancak Fenerbahçe şampiyon olabilirdi

Fenerbahçe son maçta Galatasaray karşısında kazanmış olsa şampiyon olabilirdi. Sıralama 49 puan Fenerbahçe, 47 puan Galatasaray olarak değişecekti. Galatasaray deplasmanda rakibine yenilmeyip avantajını son ana kadar taşımış ve hem normal sezonu hem Süper Final serisini önde kapatmıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinde Belçika, Ukrayna gibi normal sezonu ilk sırada bitirip play-off sonucu şampiyon olamayan takımlar oldu.

Bu sezon nasıl bir play-off sitemi olacak?

Güncel puan durumuna göre dört takım diğerlerinden bir parça olsun önde. Trabzonspor ve Başakşehir 53'er puanla sıralanırken Galatasaray 50 puan, Sivasspor ise 49 puana sahip. 2011-12 sezonunda 5.sıra ile 8.sıra arasında uygulanan Avrupa Ligi bileti gibi bir tercih olursa Beşiktaş 44 puanla 5.sırada, Alanyaspor 43 puanla 6.sırada, Fenerbahçe 40 puanla 7.sırada, Göztepe 37 puanla 8.sırada ve bu takımlar diğer rakiplerinden kopmuş durumda.







