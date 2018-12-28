2010'dan sonra en kötü Galatasaray

Galatasaray, 2010-2011’den sonra ligde en az puan topladığı ilk yarıyı yaşıyor. O sezon devreye kadar 23 puan toplayabilen Cim Bom, ligi 8. bitirmişti. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon da 29 puanda kaldı.

28 Aralık 2018, Cuma 06:30
- A +
2010'dan sonra en kötü Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig’de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-Kırmızılılar o sezon 17 haftada 23 puan toplarken, bu sezon ise ilk yarıyı 29 puan ile tamamladı. Süper Lig’in ilk yarısında Galatasaray; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılar rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren Cim Bom, 17 haftayı 35 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Aslan bu sezonki ilk yarı performansıyla 2010-2011 sezonunda ilk 17 haftada aldığı puandan sonra en az puan topladığı ikinci sezonu yaşamış oldu. O sezon 23 puan toplayan Cim Bom, ilk yarıyı 9. tamamlamış, sezon sonu ise ligde 8. sırada yer almıştı.

Bu haberi de okudularGalatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.