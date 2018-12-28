Galatasaray, Süper Lig’de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-Kırmızılılar o sezon 17 haftada 23 puan toplarken, bu sezon ise ilk yarıyı 29 puan ile tamamladı. Süper Lig’in ilk yarısında Galatasaray; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılar rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren Cim Bom, 17 haftayı 35 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Aslan bu sezonki ilk yarı performansıyla 2010-2011 sezonunda ilk 17 haftada aldığı puandan sonra en az puan topladığı ikinci sezonu yaşamış oldu. O sezon 23 puan toplayan Cim Bom, ilk yarıyı 9. tamamlamış, sezon sonu ise ligde 8. sırada yer almıştı.

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