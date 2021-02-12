2009 Barcelona mı? 2020 Bayern Münih mi?

Bayern Münih, 2020 yılına ait FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında Tigres'i 1-0 yendi ve bir sezonda 6. kupasına ulaştı. Bu başarıya ulaşan sadece 2009 yılında Pep Guardiola yönetimindeki Messi'nin de zirveye çıktığı Barcelona olmuştu. Şimdi yeni tartışma çıktı. Hangisi daha iyi?

Bir tarafta 'tiki-taka' futbolunun zirvesine ulaşan en yakın rakibine fark atıp Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Manchester United'ı finalde geçen Barcelona...Henry, Eto'o, Messi, Iniesta, Xavi ile Real Madrid'e evinde 6 gol atan bu takıma karşı %85 kazanma oranı yakalayan Bayern Münih...

Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanan pandemi nedeniyle verilen araya rağmen performansı düşmeyen Bayern, finalde PSG'i tek golle geçmişti. Ligde 100 gol atıp 13 puan fark yapan Bayern Münih, Hansi Flick ve FIFA yılın futbolcusu ödüllü Lewandowski ile muhteşem performans gösteriyor





2009 Barcelona

2008-09 sezonunda müthiş bir seviyeye gelen Barcelona, La Liga'da 105 gol atarak (ort 2.76) şampiyon olmuştu. İdeal kadrosunda Henry, Eto'o, Messi, Iniesta, Xavi gibi yıldızlar bulunan ve bir döneme damga vuran 'tiki-taka' futboluyla Avrupa'yı kasıp kavuran Barcelona, en rakibi Real Madrid'i 9 puan farkla geçmişti

Sezon içinde Real Madrid'i deplasmanda 6-2, Atletico Madrid'i evinde 6-1 yenen Barcelona'da tüm kulvarlarda Messi 38 gol, Samuel Eto'o 36 gol Thierry Henry 26 gol atmıştı





Barcelona o sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Manchester United'ı 2-0 yenerken Messi ikinci gole imza atmıştı. İspanya Kral Kupası'nın yenilgisiz kazanan finalde Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao'ya toplamda 5-1 üstünlük kurmuştu.

UEFA Süper Kupa finalinde Shakhtar'ı 1-0 yenen Barcelona, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde de Estudiantes'i uzatmada Messi'nin golüyle 2-1 yenip 6.kupayı kazanmıştı





2020 Bayern Münih

Bir bölümü pandeminin gölgesinde oynanan 2020 yılını göz önüne alındığında Bayern Münih'in yaptıkları hem zor hem de kolaydı. Uzun bir ara verdikten sonra yeniden aynı ivme ile dönmek zordu. Fakat bir avantaj ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden sonra tek maç üzerinden mücadele edilmesiydi

Bayern Münih'in başarısında bir başka nokta ise Hansi Flick. Sezon başında görevde olmayan bir teknik adam olarak adeta 'rüya' gibi bir dönem geçiren Alman teknik adam Flick, 68 resmi maçta 6 kupa kazanmayı başardı

Bundesliga'da en yakın rakibi B. Dortmund'a 13 puan fark yapan ve 34 maç sonunda 100 gole (2,94 ort) imza atan Bayern Münih'in yıldızları ise Robert Lewadowski, Manuel Neuer ve Thomas Müller oldu.





Bayern Münih, Almanya Kupası DFB Pokal'de tüm maçlarını kazanırken finalde de Leverkusen'i 4-2 yenmişti. Bayern büyük sükseyi Şampiyonlar Ligi'nde yakaladı. Grup maçları dahil oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan Bayern Münih özellikle Barcelona karşısında 8-2 kazandığı maç tarihe geçti.

Finalde PSG karşısında 1-0 kazanırken Neuer'in büyük katkısını gören Bayern Münih, UEFA Süper Kupa maçında Sevilla'yı 2-1'le geçti. Bayern, Almanya Süper Kupa maçında B. Dortmund'u 3-2 yenerken FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında da Tigres'i 1-0 yenip 6. kupayı kazandı

İki takım kendine has avantajları ve dezavantajları olsa da 'Barcelona gibi oynuyor' klişesinin futbolseverlerin çok kullanmaya başladığı dönem 2009 Barcelona'sı olmuştu. Hem oynadığı futbol hem de aldığı sonuçlar hem de göze hoş gelen hareketler/paslaşmalar ile bir döneme damga vuran Pep Guardialo'nın takımı karşısında Hansi Flick'in ekibi adeta bir makine düzenine sahip. Zaten Barcelona 67 maçta 47 galibiyet ile %70 galibiyet oranına ulaşırken Bayern Münih 55 maçta 47 galibiyet ile %85 kazanma oranına ulaştı. Bayern Münih ilginçtir tüm maçlarda 3,03 gol ortalamasına ulaşırken Barcelona 2,46 oranında kaldı





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr



