2005 doğumlu İzzet, Göztepe formasıyla ilk gol sevincini yaşadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe , dün Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 60. dakikasında Marko Kvasina’nın yerine oyuna giren akademi çıkışlı İzzet Furkan Malak, 13 dakika sonra Göztepe formasıyla ilk golünü şık bir şutla kaydetmiş oldu. 17 yaşındaki orta sahayı takım arkadaşları da golden dolayı tebrik etti. (İHA)