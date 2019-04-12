17 Ocak 1909’da Papazın Çayırı’nda başlayan Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti 110 yılı geride bıraktı ve globalleşen bu mücadelede Milenyum’la birlikte pek çok şey değişti.

Eskiden sadece numaraların olduğu formalarda artık isimler, sponsorlar da kendine yer buldu.

Takım, stat isimlerinin başına ‘Markalar’ yazıldı. Heyecan tribünlerden ev konforuna, tabletlere, telefonlara taşındı.

Transfer giderleri arttıkça arttı. Yayın gelirleri kulüpler için hayati bir önem kazandı.

Sosyal medyanın gelişiyle rekabet bu alana da taşındı. Bahisin işin içine girmesiyle taraftarlar bazen takımını değil, kuponunu tutar hale bile geldi.

Biz de bunca değişimin arasında derbiye Milenyum penceresinden bakalım istedik.

Fenerbahçe

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcusu

1.Victor Moses (Chelsea*) 14 Milyon Euro

2.İslam Slimani (Leicester City*) 10 Milyon Euro

3.Andre Ayew (Swansea City*) 9 Milyon Euro

4.Eljif Elmas (Söz.bitiş: 2022) 7,5 Milyon Euro

5.Miha Zajc (Söz.bitiş: 2023) 6 Milyon Euro

6.Tolgay Arslan (Söz.bitiş: 2022+1) 3,75 Milyon Euro

7.Serdar Aziz (Söz.bitiş: 2022) 3,50 Milyon Euro

8.Jailson (Söz.bitiş: 2022) 3,50 Milyon Euro

9.Hasan Ali (Söz.bitiş: 2020) 2,75 Milyon Euro

10.Roman Neustadter (Söz.bitiş: 2019) 2,50 Milyon Euro

(Not: (*) işareti kiralık futbolcuları göstermektedir)

Galatasaray

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcusu

1.Badou Ndiaye (Stoke City*) 12 Milyon Euro

2.Konstantinos Mitroglou (O.Marsilya*) 10 Milyon Euro

3.Henry Onyekuru (Everton*) 10 milyon Euro

4.Mbaye Diagne (Söz.bitiş: 2023) 8 Milyon Euro

5.Christian Luyindama (S.Liege*) 6 Milyon Euro

6.Emre Akbaba (Söz.bitiş: 2021) 5,5 Milyon Euro

7.Fernando (Söz.bitiş: 2020) 5 Milyon Euro

8.Sofiane Feghouli (Söz.bitiş: 2022) 5 Milyon Euro

9.Fernado Muslera (Söz.bitiş:2021) 5 Milyon Euro

10.Younes Belhanda (Söz.bitiş: 2021) 5 Milyon Euro

(Not: (*) işareti kiralık futbolcuları göstermektedir)

İSTATİSTİKLER: ASLIHAN ÇİL

GRAFİK: SEDAT ALAGÖZ