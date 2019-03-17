2000. maçta 1081. zafer

Siyah-Beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasıyla Süper Lig’deki 2000. maçına çıktı. 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, lig tarihindeki 1081. galibiyetini elde ederken, toplamda 553 beraberlik, 366 da mağlubiyet yaşadı. Attığı toplam gol sayısını 3255’e çıkaran Kartal, kalesinde 1686 gol gördü.

‘Hücre bağışı hayat kurtarır’

Beşiktaşlı futbolcular, Göztepe maçı öncesi çok anlamlı bir mesaj verdi. Siyah- Beyazlılar sahaya “Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Öykü Arin’e umut ol” yazılı pankartla sahaya çıktı. 18 Mart Çanakkale Zaferi de iki takım futbolcuları tarafından unutulmadı. Destanın anlam ve önemini anlatan pankartı da taşıyan futbolcuların yanı sıra Beşiktaş forması giyip de cephelerde şehit düşenlerin isimleri stattan tek tek anons edildi.