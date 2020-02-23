20 yılda 3 yabancı, bir maçta 3 yabancı! Zinciri kırdı

Galatasaray, 1999 yılında beri Fenerbahçe'yi deplasmanda yenememiş ve sadece 10 gol atabilmişti. Fenerbahçe karşısında yabancı oyuncular ise etkisiz kalmış ve sadece üç isim gol atabilmişti. Fakat bu sezon 3-1'lik galibiyette üç golü de yabancı isimler kaydetti ve adeta zinciri kırmış oldu.

Galibiyet alınamayan 20 yılda sadece Onyekuru, Elmander ve Lincoln gol atabilmişti.

3-1 kazanılan maçta golleri atan oyuncular Ryan Donk, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao