20 yılda 3 yabancı, bir maçta 3 yabancı! Zinciri kırdı
Galatasaray, 1999 yılında beri Fenerbahçe'yi deplasmanda yenememiş ve sadece 10 gol atabilmişti. Fenerbahçe karşısında yabancı oyuncular ise etkisiz kalmış ve sadece üç isim gol atabilmişti. Fakat bu sezon 3-1'lik galibiyette üç golü de yabancı isimler kaydetti ve adeta zinciri kırmış oldu.
Galatasaray, 1999 yılında beri Fenerbahçe'yi deplasmanda yenememiş ve sadece 10 gol atabilmişti. Fenerbahçe karşısında yabancı oyuncular ise etkisiz kalmış ve sadece üç isim gol atabilmişti. Fakat bu sezon 3-1'lik galibiyette üç golü de yabancı isimler kaydetti ve adeta zinciri kırmış oldu.
Galibiyet alınamayan 20 yılda sadece Onyekuru, Elmander ve Lincoln gol atabilmişti.
3-1 kazanılan maçta golleri atan oyuncular Ryan Donk, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao