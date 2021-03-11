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20 yıl sonra Barcelona'ya dönen Gasol'un sahaya çıkacağı tarih belli oldu

Barcelona'da basketbol kariyerine başlayan ve 2001 yılında NBA'ye giden Pau Gasol, geçtiğimiz ay Katalan ekibine dönüş kararı almıştı. 20 yıl sonra Barça ile sözleşme imzalayan 40 yaşındaki basketbolcunun parkelere çıkış tarihi belli oldu.

11 Mart 2021, Perşembe 13:01 Son Güncelleme:
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20 yıl sonra Barcelona'ya dönen Gasol'un sahaya çıkacağı tarih belli oldu

Barcelona'ya 20 yıl sonra geri dönen yıldız basketbolcu Pau Gasol, Katalan ekibiyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Marca'da yer alan habere göre Pau Gasol, İspanya Basketbol Ligi'nde 4 Nisan günü oynanacak San Pablo Burgos maçı ile formasına kavuşacak. Gasol'un Euroleague'deki ilk maçına ise normal sezonun son maçı olan 9 Nisan'daki Bayern Münih karşılaşmasıyla çıkması bekleniyor.

Avrupa'da ilk sınav Bayern Münih

Bayern Münih'in ardından yıldız basketbolcuyu zorlu bir mücadele bekliyor. Barcelona antrenörü Sarunas Jasikevicius'un ligde Real Madrid ile oynanacak El Clasico'da forma vermesine kesin gözle bakılıyor.

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