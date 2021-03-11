Barcelona'ya 20 yıl sonra geri dönen yıldız basketbolcu Pau Gasol, Katalan ekibiyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Marca'da yer alan habere göre Pau Gasol, İspanya Basketbol Ligi'nde 4 Nisan günü oynanacak San Pablo Burgos maçı ile formasına kavuşacak. Gasol'un Euroleague'deki ilk maçına ise normal sezonun son maçı olan 9 Nisan'daki Bayern Münih karşılaşmasıyla çıkması bekleniyor.

Avrupa'da ilk sınav Bayern Münih

Bayern Münih'in ardından yıldız basketbolcuyu zorlu bir mücadele bekliyor. Barcelona antrenörü Sarunas Jasikevicius'un ligde Real Madrid ile oynanacak El Clasico'da forma vermesine kesin gözle bakılıyor.