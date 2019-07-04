Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen organizasyonu 11 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı ve takım halinde zirvede yer aldı.

Milliler, geçen yıl İstanbul’da düzenlenen şampiyonada da 30 madalyayla yine zirvenin sahibi olmuştu. Türkiye, puan sıralamasında ise 263 puanlı Romanya’nın ardından 244 puanla ikinciliği elde etti.

İki gün süren şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya:

Kadınlar 5 bin metre - Emine Akbingöl, 17.27.27

Kadınlar gülle atma - Pınar Akyol, 16,15 metre

Kadınlar bin 500 metre - Tuğba Toptaş, 4.27.71

Kadınlar 100 metre engelli - Nefise Karatay, 13.92

Erkekler 3 bin metre engelli - Murat Yalçınkaya, 8.54.82

Erkekler cirit atma - Ömer Faruk Avan, 68,71 metre

Kadınlar yüksek atlama - Rümeysa Ökdem, 1,75 metre

Erkekler gülle atma - Alperen Karahan, 21,48 metre

Kadınlar sırıkla atlama - Mesure Tutku Yılmaz, 3,90 metre

Kadınlar cirit atma: Esra Türkmen, 52 metre

Kadınlar 3 bin metre: İnci Kalkan, 9.52.01

Gümüş madalya:

Erkekler çekiç atma - Batuhan Hızal, 72 metre

Kadınlar üç adım atlama - Esra Yılmaz, 13,16 metre

Erkekler 5 bin metre - Mahsum Değer, 14.50.53

Kadınlar 800 metre - Tuğba Toptaş, 2.08.45

Kadınlar 3 bin metre su engelli - Yonca Kutluk, 10.54.95

Erkekler 100 metre - Aşkın Sadi Aşkın, 10.57

Kadınlar çekiç atma - Dünya Ezgi Sayan, 55,45 metre

Erkekler sırıkla atlama - Ömer Faruk Çanakçı, 4,80 metre

Erkekler disk atma - Osman Kul, 55,58 metre

Erkekler 200 metre - Aşkın Sadi Aşkın, 21.52

Erkekler 3 bin metre - İslam Taşçı, 8.29.96

Bronz madalya:

Erkekler 400 metre - Kubilay Ençu, 48.40

Erkekler 400 metre engelli - Atakan Tiktaş, 53.87

Erkekler bin 500 metre - Ahmet Mutlu, 3.58.54

Kadınlar uzun atlama - Nefise Karatay, 5,41 metre

Erkekler 3 bin metre - Mahsum Değer, 8.38.22

Heptatlon - Hülya Gezeroğlu, 4 bin 638 puan