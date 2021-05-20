MENÜ
  • Spor Haberleri
  • Plus Haberleri
  • 20 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

20 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 856 coronavirüs hastası tespit edildiği, 207 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 45.626 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 9.385 olarak açıklandı

20 Mayıs 2021, Perşembe 20:00 Son Güncelleme:
- A +
20 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 856 olduğunu belirtilirken, 207 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 51.731.883 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 45.626 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 9.385 olarak açıklandı

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...