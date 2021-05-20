Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 856 olduğunu belirtilirken, 207 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 51.731.883 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 45.626 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 9.385 olarak açıklandı