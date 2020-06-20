Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.Bugünkü vaka sayısının 1.304 olduğunu belirten Bakan Koca, 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.904.744 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 186.493 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.927 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.