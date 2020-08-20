Milli Piyango Online tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da heyecan, ikramiyenin katlanmasıyla arttı. 18 Ağustos Salı günü yapılan çekiliş sonrası 29.301.338 TL'lik ikramiye bu akşama devretmişti. Süper Loto'da devreden ve katlanan büyük ikramiye sahibini aradı. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan Çılgın Süper Loto çekilişi sonrası şanslı rakamlar belli oldu.

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MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA DEV İKRAMİYE SAHİBİNİ ARIYOR

30.166,631 TL büyük ikramiye belirlenen 20 Ağustos Süper Loto çekilişinde rakamlar 1 - 16 - 21 - 25 - 27 - 33 oldu. 6 bilen çıkmadığından 30.166,631 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 16 kişi 23.177,50, 4 bilen 1.258 kişi 458,55, 3 bilen 24.767 kişi 28,25 TL ve 2 bilen 240.170 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.

Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılıyor?

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21:30’da gerçekleştiriliyor.

Süper Loto çekilişi canlı yayınlanıyor

Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hemmillipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.