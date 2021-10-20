Bugün ve 21 Ekim Perşembe günü Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Fanatik İddaa'nın usta ismi Can Tongo bu iki gün boyunca oynanacak karşılaşmaları sizler için değerlendirdi.

Salzburg-Wolfsburg üst 1.69

Salzburg, güncel form itibarıyla en rahat gol pozisyona giren takımlar arasında sayabiliriz. Wolfsburg kontrollü bir anlayışla başlayabilir. Buna rağmen erken gelecek golle maçın 2.5 üst olacağını düşünüyorum.

Barcelona-D.Kiev 1 & 1.5 üstü 1.27

Barcelona açısından Valencia galibiyeti çok önemliydi. Agüero son maçta 87. dakikada oyuna girdi. Bu maçta daha uzun süreler alabilir. Dinamo Kiev karşısında iç sahada dominant oyunla Barça kazanır.

Sparta Prag-Lyon Dep 1.5 üstü 1.69

Sparta Prag ilk iki maç sonunda grupta 4 puan toplayarak çok önemli bir işe imza attı. Lyon ise Monaco önünde 2-0 kazanmayı başardı. Peter Bosz yönetimindeki ekip gol yollarında etkili olsa da kalesini gole kapamakta zorlanıyor. Lyon en az 2 gol atar.

Strum Graz-Sociedad 2 1.49

Strum Graz ilk iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Real Sociedad topa sahip olmayı seven bir ekip. Bu maçta da topun hakimi olacaklardır. Deplasmanda olsalar da kazanacakları kanaatindeyim.

PSV-Monaco Gol Var 1.61

PSV Eindhoven özellikle iç sahada çok güzel futbol oynuyor. Monaco ise çok üretken bir ekip olsa da, bazen konsantrasyonunu kaybedebiliyor. Karşılıklı goller güzel bir alternatif.

Fenerbahçe -Antwerp 1 1.58

Fenerbahçe açısından Trabzonspor maçı istenilen gibi sonuçlanmadı. Antwerp maçı temsilcimiz için çok kritik. İç sahada taraftarı önünde Fenerbahçe kazanacaktır.

E.Frankfurt-Olympiakos Dep 0.5 üstü 1.35

Eintracht Frankfurt, Hertha karşısında istediği sonucu alamadı ve iç sahada 2-1 kaybetti. Olympiakos ise sezona fırtına gibi başladı. Bu maçta deplasmanda olsalar da kalesini gole kapayamayan Frankfurt önünde gol bulurlar.

Lazio-Marsilya Gol Var 1.69

Lazio, Inter karşısında kazanarak moral depoladı. Maurizio Sarri çok eleştirilse de son 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Marsilya ise üretken bir görüntüde. Bu maçta taraf yerine karşılıklı gollere yönelmek mantıklı.

L.Moskova- Galatasaray ÇŞ 0-2 1.34

Lokomotiv Moskova bu yıl Ragnick’in gelmesiyle yeni bir felsefeyle yola çıktı. Alışma ve değişme süreci belli ki kısa zamanda çözülmeyecek. Galatasaray adına Morutan’ın ön plana çıkmasını bekliyorum. Deplasmandan avantajla döneriz.

R.Betis-Leverkusen Gol Var 1.50

Her iki takım açısından da oldukça zorlu bir maç bekiyorum. Konsantrasyonunu daha istikrarlı tutan ekip skoru lehine çevirebilir. Seyir zevki üst düzey olur. KG Var ideal.