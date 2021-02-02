Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 630 olduğunu belirten Bakan Koca, 120 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 29.913.245 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.237 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.795 olarak açıklandı



