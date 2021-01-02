Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.713 olduğunu belirten Bakan Koca, 202 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 24.811.888 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 21.295 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 11.180 olarak açıklandı

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.