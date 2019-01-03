Sayısal Loto sonuçları... Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'da 2 Ocak çekişi yapıldı. Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'nun 2 Ocak çekilişinde şanslı numaralar 02 - 04 - 15- 29- 31 - 45 oldu. İki haftalık devirin ardından 3.326.971,38 TL'ye ulaşan ikramiye 6 bilen çıkmayınca yeniden devir etti. 5 bilen 54 kişi ise 7.454,35 TL'nin sahini oldu.Sayısal Loto ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

2 Ocak Sayısal Loto sonuçları

02 - 04 - 15- 29- 31 - 45

6 bilen kişi sayısı : 3. devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.326.971,38 TL

5 bilen kişi sayısı : 54 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.454,35 TL

4 bilen kişi sayısı : 6.271 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 78,95 TL

3 bilen kişi sayısı : 122.015 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,35 TL

Sayısal Loto en çok çıkan numaralar

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto fiyatı ne kadar?

Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto nedir?

Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.

Sayısal Loto ne zaman çekilir?

Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.

Bilete dikkat edin

Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.

Bilet ortaklığı mümkün mü?

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder." Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!

Sayısal Loto nereden alınır?

Sayısal Loto yetkili Sayısal Oyun bayileri aracılığıyla oynanabilir. Yetkili bayililer şu alanlarda faaliyet gösteriyor olmak durumundadırlar; Süpermarketler, marketler, gazeteciler, tekel ürünü satıcıları, kuruyemiş satıcıları, büfeler, bilgisayar ve/ya müzik CD'si satanlar, cep telefonu satıcıları, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait bilet ve bu biletleri basan terminal cihazları, sadece bu işlerle uğraşan yetkili Sayısal bayilerinde bulunur. Sayısal Loto fiyatı, Milli Piyango İdaresi tarafından tespit edilir.