2 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1471 coronavirüs hastası tespit edildiği, 179 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 31.892 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 42.308 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1471 olduğunu belirtilirken, 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 39.070.763 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 31.892 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 42.308 olarak açıklandı