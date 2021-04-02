Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1471 olduğunu belirtilirken, 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 39.070.763 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 31.892 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 42.308 olarak açıklandı