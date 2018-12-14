2. Malmö faciası

Temsilcimiz Beşiktaş’ın yer aldığı I Grubu’nda Malmö, zoru başardı. Kadro değeri 16 milyon Euro olan İsveç ekibi, Siyah-Beyazlılar’ın bir kez daha kabusu olmayı başardı. Lacivert-Beyazlılar’a Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkması için galibiyetten başka bir şey yetmiyordu. Malmö, 90 dakika sonunda istediğini aldı ve yine Kartal’ın başına bela oldu. İlk olarak 1990’da Beşiktaş’ın Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu’nda rakibi olan Malmö, evindeki mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, rövanşta 2-2 berabere kalarak Kartal’ı eledi.

6 puanı bizden kaptı

2005 yılında yine iki rakip bu kez kozlarını UEFA Kupası 1. Turu’nda paylaştı. Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında sürprize izin vermedi ve İsveç’te 4-1’lik skorla rakibini eledi. Ancak 2018’de aynı gruba düştüğümüz Malmö, önce 2-0, dün de Vodefone Park’ta 1-0 kazanarak Beşiktaş’a yine kabus yaşattı. Malmö böylece, gruptaki 9 puanın 6’sını bizden almış oldu.