'2. Kadın ve Spor Çalıştayı', Ankara’da yapıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlik, Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Demirel ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Canan Koca Arıtan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Moderatörlüğünü Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi olan Dr. Lale Orta’nın yaptığı panelde, TMOK Genel Sekreteri ve Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gündoğan, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, akademisyen Asil Özbay, 2012 Londra ile 2016 Rio Olimpiyatları’nda mücadele eden Kadın Basketbol Milli Takım’nın kaptanı Nevriye Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştayda, kadın sporcuların yaşadığı sorunlar ve kadınların sporun her kademesinde temsiliyetinin artırılmasına yönelik yapılması gerekenlerin konuşulduğu aktarıldı.

TMOK’un cinsiyet eşitliğinin gözetildiği yönetim ilkelerinden örnekler veren Neşe Gündoğan’ın, "Kadınlarımızın spora erişimlerini artırmak, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, destek görevlisi gibi hemen her alanda yer almalarını sağlamak için birer aktivist olarak hareket etmek, hepimizin görevidir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yasemin Adar’ın ise kadın güreşine karşı toplumda bir ön yargı olduğunu, bu bakış açısını yıkmak için mücadele ettiğini ve son yıllarda elde edilen uluslararası başarılar ile bu konuda ilerleme kaydettiklerini belirttiği vurgulandı.

Nevriye Yılmaz’ın da konuşmasında, "Sporcu olmak, ülkesini temsil etmek isteyen çok sayıda kız çocuğu var ve birçok imkandan yoksunlar. Biz kadınlar olarak bu yolda onlara destek olmazsak, yalnız kalacaklar." değerlendirmesinde bulunduğu paylaşıldı.

AA