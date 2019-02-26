2. Kademe Antrenör Kursu Antalya’da tamamlandı

Antalya’da 18 Şubat Pazartesi günü başlayan 2. kademe (D Kategorisi) antrenör kursu, 24 Şubat Pazar günü sona erdi.

16 antrenörün katıldığı 2. kademe (D Kategorisi) antrenör kursunda Mete Babaoğlu ve Murat Özyer ‘‘Teknik Taktik’’, Dr. Seyfi Savaş ‘‘Antrenman Bilgisi, Basketbolda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme, Basketbolda Kondisyonel Özelliklerin Geliştirilmesi ve Testler’’, Cengiz Kuru ‘‘Basketbolda İstatistik, Basketbolda Eğitsel Oyunlar’’, Prof. Dr. Fatih Kılınç ‘‘Spor Fizyolojisi’’, Doç. Dr. Bahri Gürpınar ‘‘Basketbolda Zihinsel Antrenman’’ ve Dr. Neşe Toktaş da ‘‘Basketbolda Beslenme’’ konuları üzerine eğitim verdi.

2. Kademe (D Kategorisi) antrenör kursu, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen uygulama sınavının ardından tamamlandı.