2 haftada büyük değişim

Beşiktaş’ta Fikret Orman yönetiminin ardından yapılan seçimde başkanlığa Ahmet Nur Çebi’nin gelmesi sonrasında takımdaki olumsuz hava, bir anda olumlu yöne doğru emin adımlarla gitmeye başladı. Çebi ve yönetimi, ilk maçlarında Braga’ya kaybetseler de, ardından çıkılan Galatasaray derbisinde alınan zafer ve dün de Antalya karşısında elde edilen galibiyet, Siyah-Beyazlılar’ı yeniden şampiyonluk yarışının içine soktu.

Yüzler gülüyor...

Çebi ve arkadaşlarının göreve gelmesinden sonraki 2 haftalık süreçte yönetimin futbolcuların alacaklarını hemen hesaplarına yatırmasının yanı sıra başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere tüm futbolculara büyük bir güven aşılaması, Kara Kartal’ın tekrar ayağa kalkmasında başrolü oynayan etkenler arasında yer aldı. Derbi morali sonrasında bir de Antalya galibiyeti, Kartal’da yüzlerin daha da gülmesini sağladı.