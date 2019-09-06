Kara Kartal, önce geçen sezon Sivasspor’da görev yapan Douglas’ı, bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sonrasında ise Fransız ekibi Guingamp’tan Pedro Rebocho’yu kiralık olarak transfer etti. İki yeni oyuncunun performansı da her geçen gün artmaya başladı. Siyah-Beyazlılar’ın teknik heyeti, Rebocho ve Douglas’ın performansından oldukça memnun kalsa da şimdi ise akıllarda bir soru işareti var...

Performansları tavan yaptı

Caner’in, sezona 1 gol ve 2 asist ile başlaması, Gökhan’ın da istikrarlı görüntüsü teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni isimlere şans verip, vermeyeceği! Şu an itibarıyla 2 formaya 4 aday bulunuyor. Avcı’nın ise nasıl bir karar vereceği merak konusu. Öte yandan Gazişehir maçında hafif ağrıları bulunan Caner’in yerine, Rebocho’nun ilk 11’de başlama ihtimali de bulunuyor.