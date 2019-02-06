2 farklı Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin ligde sahaya sürebileceği kadro ile Avrupa Ligi’nde oynatabileceği kadro arasında büyük farklar olacak.
Süper Lig'de
Kaleciler: Volkan, Harun, Berke*
Savunma: İsla, Şener, Skrtel, Sadık, Neustadter, Serdar, Burak Albayrak, Deniz Yılmaz, İsmail, Hasan Ali
Orta saha: M.Topal, Jailson, Eljif, Tolgay, M.Ekici, Zajc, Oğaz Kağan, Alper, Ferdi*
Hücum: Slimani, Soldado, Frey, Moses, Valbuena, Dirar, Ayew, Mahsun
(*) 1998 ve sonrasında doğan oyuncular, listeye dahil edilmese de oynayabiliyor.
Avrupa Ligi'nde
Kaleciler: Volkan, Harun, Erten
Savunnma: İsla, Şener, Skrtel, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, İsmail
Orta saha: M.Topal, Jailson, Tolgay, Eljif, Alper, Benzia
Hücum: Slimani, Frey, Moses, Valbuena, Ayew
Not: FFP nedeniyle 21 kişi bildirildi. 3 değişiklik hakkı Sadık, Tolgay ve Moses’la kullanıldı. Soldado, M.Ekici, Serdar Aziz, Zajc, Dirar gibi isimler dışarıda kaldı.