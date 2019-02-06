2 farklı Fenerbahçe

Sarı-Lacivertliler’in kadro planlaması sonucu ilginç bir durum ortaya çıktı.

06 Şubat 2019, Çarşamba 05:56
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2 farklı Fenerbahçe

 Fenerbahçe’nin ligde sahaya sürebileceği kadro ile Avrupa Ligi’nde oynatabileceği kadro arasında büyük farklar olacak.

Süper Lig'de

Kaleciler: Volkan, Harun, Berke*

Savunma: İsla, Şener, Skrtel, Sadık, Neustadter, Serdar, Burak Albayrak, Deniz Yılmaz, İsmail, Hasan Ali

Orta saha: M.Topal, Jailson, Eljif, Tolgay, M.Ekici, Zajc, Oğaz Kağan, Alper, Ferdi*

Hücum: Slimani, Soldado, Frey, Moses, Valbuena, Dirar, Ayew, Mahsun

(*) 1998 ve sonrasında doğan oyuncular, listeye dahil edilmese de oynayabiliyor.

Avrupa Ligi'nde

Kaleciler: Volkan, Harun, Erten

Savunnma: İsla, Şener, Skrtel, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, İsmail

Orta saha: M.Topal, Jailson, Tolgay, Eljif, Alper, Benzia

Hücum: Slimani, Frey, Moses, Valbuena, Ayew

Not: FFP nedeniyle 21 kişi bildirildi. 3 değişiklik hakkı Sadık, Tolgay ve Moses’la kullanıldı. Soldado, M.Ekici, Serdar Aziz, Zajc, Dirar gibi isimler dışarıda kaldı.



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