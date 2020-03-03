2. Ersun Yanal döneminde 210 milyonluk fiyasko!

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den hayal kırıklığı yaratarak ayrılan Ersun Yanal kulübe ekonomik olarak da büyük bir yük bıraktı... Sarı-Lacivertliler 2. Yanal döneminde bonservis ve kiralama bedelleri için yaklaşık 30 milyon Euro (210 milyon lira) harcama yaptı. Ancak Fenerbahçe geçen sezon ligi 6. sırada tamamlarken, bu sezon da şampiyonluk yarışına çok erken havlu attı.

55 MAÇTA 13 YENİLGİ ALDI

Ersun Yanal 2. döneminde 55 resmi maça çıktı. Tecrübeli hoca 27 galibiyet alırken, 13 yenilgi ve 15 beraberlik yaşadı.

Ersun Yanal bu akşam Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında son kez sahaya çıkacak.

EMRE&VOLKAN GÖREVE HAZIR

İsimleri sezonun sonuna kadar antrenörlük için geçen Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel göreve hazır. İki ismin Başkan Ali Koç'la görüştüğü ve "Ne gerekiyorsa yaparız" dediği öğrenildi.

Kaynak: Takvim