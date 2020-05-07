2. Eosk E-Ralli Kupası start alıyor! Ödül yarış otomobili…

R5 ve R2 otomobiller ile 10 ralli, 80 özel etap ve 558,40 km boyunca mücadelenin yaşanacağı 2. Eosk E-Ralli Kupası 7 Mayıs 2020 Perşembe saat 18:00’da start alacak olup, 2 günde 1 geçilecek ralliler ile 23 günlük bir mücadelenin ardından 30 Mayıs 2020 Cumartesi saat 18:00’da son buluyor.

E-Ralli Kupası’nda; aynı araçlarda birlikte yarışan 2 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Pilot Burak Çukurova ve Co-Pilot Vedat Bostancı, 1 kez FIA Balkan Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Pilot Orhan Avcıoğlu ve Co-Pilot Burçin Korkmaz, Zafer Vatansever Ralli Kupası Kategori 3 birincisi Pilot Levent Ceylan ve Co-Pilot Deniz Gümüş gibi isimler bu sefer dijital platformlarda birbirleriyle rekabet edecek. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, BENZİN TV Yapımcısı Burak Ertem, Fiat Yıldızını Arıyor organizasyonu ile ralliye adım atan ve başarılı sonuçlar alan Onat Telkenar, Volkicar ile başarılı performans sergileyen Göksun Erkek, Kıbrıs’tan katılım sağlayan North Cyprus Team takımıyla Kuzey Kıbrıs Rallisi Direktörü Canben Özpaşa ve arkadaşları, Rallivideo.com Racing Team takımı ile Fatih Yalçınkaya ve arkadaşları, Çektiği fotoğraflarla motorsporları camiası tarafından takdir edilen Best Time Ajans sahibi Harun Özdemir gibi ralli dünyasından önemli isimler kupaya heyecan katıyor. Ayrıca ilk kez açılan kategorilerden biri olan Kadınlar kategorisi, 4 Kadın Yarışmacı ile koşulacak.

Puan ve derecelendirme

E-Ralli Kupasında; genel klasman haricinde R5 ve R2 kategorilerine ayrı puanlandırma ve ödüllendirme yapılacağı gibi, adil rekabet için direksiyon ve controller ayrımı yapılarak ayrı puanlandırma ve ödüllendirme yapılıyor. Takım olarak katılmak isteyen ekipler için yapılacak puanlandırma ile kupa serilerinde 2.Eosk E-Ralli Kupası Takım Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü unvanları verilecektir.

Ödüller, heyecanı artırıyor

23 gün sürecek organizasyonda, tüm yarışları direksiyon ile takip eden ve genel klasmanda kupa sonucu oluşan puan durumunda en iyi pozisyonda bitirmiş olan, ehliyet sahibi ve daha önce TOSFED’ten Sporcu ve/veya Yarışmacı Lisansı hiç almamış olan yarışmacıya (TOSFED Yıldızını Arıyor Lisansı ve TOSFED E-Spor Dijital Lisans hariç) RallyAbroad Garajı tarafından EOSK’un düzenleyeceği ilk Ege Rallisi yarışında kullanılmak üzere markası ve modeli RallyAbroad Garajı tarafından belirlenecek olan bir yarış otomobili temin ediliyor.

Genel Klasmanda ilk üç , R5 Direksiyon ve Controller birincisi, R2 Direksiyon ve Controller birincisi ve Kadınlar birincisi olan yarışmacılara kupalar takdim edilirken, R5 Klasmanında kupa sonucu oluşan puan durumunda en iyi ikinci pozisyonda bitirmiş olacak olan ve R2 Klasmanında kupa sonucu oluşan puan durumunda en iyi pozisyonda bitirmiş olacak olan yarışmacılara, ulusal motorsporları takımının sezon içinde düzenleyeceği bir test gününde uygun bir yarış otomobilinin sağ koltuğunda bir taxi drive hakkı veriliyor.



